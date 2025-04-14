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Мбаппе попросил руководство Реала подписать центрбека Арсенала
Но цена игрока может стать препятствием
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе хочет повлиять на трансферную политику клуба.
По сообщению Defensa Central, французский форвард обратился к руководству "сливочных" с просьбой начать переговоры по подписанию центрального защитника лондонского "Арсенала" Уильяма Салиба.
Однако, руководство "Реала" опасается высокой стоимости потенциального трансфера. Рыночная цена защитника "Арсенала" оценивается в 80 миллионов евро.
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Источник:Defensacentral
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:51
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