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Мбаппе попросил руководство Реала подписать центрбека Арсенала

Германия

Но цена игрока может стать препятствием

Мбаппе попросил руководство Реала подписать центрбека Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе хочет повлиять на трансферную политику клуба.

По сообщению Defensa Central, французский форвард обратился к руководству "сливочных" с просьбой начать переговоры по подписанию центрального защитника лондонского "Арсенала" Уильяма Салиба.

Однако, руководство "Реала" опасается высокой стоимости потенциального трансфера. Рыночная цена защитника "Арсенала" оценивается в 80 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Вильям Салиба
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1 голосов
Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:51
Как бы засранец сам к верблюдам не отправился, если красная карточка повлияет на результат следующего матча. Хотя какая разница, всё равно великая Барселона - чемпион !
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:51
Как бы засранец сам к верблюдам не отправился, если красная карточка повлияет на результат следующего матча. Хотя какая разница, всё равно великая Барселона - чемпион !
Ответить
0
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