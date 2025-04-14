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Арсенал сконтактировал с представителями вингера Баварии - СМИ

Германия

Коман, вероятно, покинет Баварию по окончании этого сезона

Арсенал сконтактировал с представителями вингера Баварии - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" уже сконтактировал с представителями вингера "Баварии" Кингсли Комана относительно возможного перехода француза летом. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Лондонский клуб знает об интересе к игроку со стороны клубов Саудовской Аравии, которые являются финансово привлекательным вариантом для игрока. Тем не менее, "канониры" выразили свою заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста.

Ожидается, что Коман покинет "Баварию" по окончании этого сезона. Добавим, что Кингсли в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Кингсли Коман
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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