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Бавария готова выложить до 140 млн евро за звезду Байера

Германия

Флориан Вирц может сменить команду

Бавария готова выложить до 140 млн евро за звезду Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" рассчитывает, что трансфер полузащитника "Байера" Флориана Вирца может обойтись в сумму от 130 до 140 миллионов евро с учетом всех возможных бонусов уже этим летом. Об этом пишет Bayern & Germany со ссылкой на Флориана Плеттенберга.

Мюнхенский клуб рассматривает Вирца как приоритетное усиление состава на следующий сезон. Если молодой немецкий талант изъявит желание присоединиться к "Баварии", то клуб готов начать официальные переговоры с "Байером".

Добавим, что Вирц в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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