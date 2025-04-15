Три матча за пять дней. Немецкий клуб подал жалобу на футбольный союз

Немецкий клуб подал жалобу на футбольный союз.

"Ганза Росток", играющая в Третьей лиге Германии, не согласна с расписанием своих поединков. Клуб подавал жалобу в Федеральный суд Германии, но её отклонили. Теперь команда подаст апелляцию в Постоянный арбитражный суд.

Перенесённый матч "Ганзы" поставили на 29 апреля. В результате у команды получается экстремальный график – с 29 апреля по 3 мая им нужно провести три официальных матча.

Два поединка пройдут на выезде – полуфинал Кубка штата и матч лиги. Клуб выпустил заявление.

"По нашему мнению, это представляет собой неприемлемое невыгодное положение в конкурентной борьбе, полностью противоречит принципу честной игры и, более того, существенно подрывает целостность обоих соревнований (кубка штата и чемпионата)", — написала "Ганза".

Также клуб не устраивает дата кубка, назначенная 1 мая. "Ганза" надеется найти решение данного вопроса.

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Сейчас "Ганза" занимает шестое место в Третьей Бундеслиге с игрой в запасе. От третьего места, которое даёт шанс на повышение, отделяет 5 очков.