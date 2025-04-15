Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три матча за пять дней. Немецкий клуб подал жалобу на футбольный союз
Это трудно представить
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий клуб подал жалобу на футбольный союз.
"Ганза Росток", играющая в Третьей лиге Германии, не согласна с расписанием своих поединков. Клуб подавал жалобу в Федеральный суд Германии, но её отклонили. Теперь команда подаст апелляцию в Постоянный арбитражный суд.
Перенесённый матч "Ганзы" поставили на 29 апреля. В результате у команды получается экстремальный график – с 29 апреля по 3 мая им нужно провести три официальных матча.
Два поединка пройдут на выезде – полуфинал Кубка штата и матч лиги. Клуб выпустил заявление.
"По нашему мнению, это представляет собой неприемлемое невыгодное положение в конкурентной борьбе, полностью противоречит принципу честной игры и, более того, существенно подрывает целостность обоих соревнований (кубка штата и чемпионата)", — написала "Ганза".
Также клуб не устраивает дата кубка, назначенная 1 мая. "Ганза" надеется найти решение данного вопроса.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Ганза" занимает шестое место в Третьей Бундеслиге с игрой в запасе. От третьего места, которое даёт шанс на повышение, отделяет 5 очков.
Популярное сейчас
- Кривбасс – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- Легкий путь? Первый взгляд на потенциальных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО