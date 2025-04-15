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Бавария интересуется центрбеком Борнмута

Германия

Хейсен может сменить клубную прописку

Бавария интересуется центрбеком Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" внимательно следит за центральным защитником "Борнмута" Дином Хейсеном. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 20-летний испанец пока не является приоритетной трансферной целью для "Баварии" из-за суммы отступных, которая составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Но "Бавария" может побороться за Хейсена только в том случае, если кто-то из нынешних центральных защитников команды покинет клуб в летнее трансферное окно.

Добавим, в этом сезоне Дин провел 30 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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Бавария (Мюнхен) Борнмут Дин Хейсен
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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