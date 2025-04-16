Воспитанник Манчестер Сити открыт к переходу в Байер

Как сообщает Sky Germany, полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати до сих пор открыт к переходу в "Байер". Несмотря на то, что трансфер не состоялся зимой, 22-летний англичанин остается заинтересованным в таком варианте.

В январе "Байер" хотел арендовать Макати с правом выкупа за 25 миллионов евро, но "Сити" отклонил предложение. Впрочем, интерес игрока не угас - по данным источника, с января он просмотрел все матчи немецкого клуба и стремится присоединиться к действующему чемпиону Бундеслиги.

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Клубы до сих пор поддерживают контакт, хотя активных переговоров пока нет. При этом "Манчестер Сити" рассматривает вариант подписания Флориана Виртца в качестве замены Кевину Де Брюйне. Один из возможных сценариев – включение Макати в сделку по Виртцу. Такой вариант позволил бы "Байеру" избежать продажи лидера "Баварии", одновременно получив перспективную замену.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 7 голов в 24-х матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.