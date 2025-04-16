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Шальке ведет переговоры с легендой Реала относительно должности тренера
Играл за них
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным BILD, "Шальке" контактирует с бывшим нападающим клуба и мадридского "Реала" Раулем Гонсалесом относительно его потенциального назначения главным тренером летом.
С приходом Франка Баумана на должность спортивного директора на "Фельтинс-Арене" усилились сомнения относительно будущего нынешнего наставника Кееса ван Вондерена. Внутри клуба считают, что он не является подходящим тренером, поэтому его пребывание на посту в следующем сезоне выглядит маловероятным. "Шальке" уже начал поиски нового главного тренера, но получил два отказа: от Доменико Тедеско и главного тренера "Падерборна" Лукаша Квасньока.
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Среди имен, которые чаще всего связывают с "Шальке", постоянно появляется Рауль. Легендарный испанский форвард сейчас возглавляет вторую команду "Реала" – "Кастилью", и несмотря на контракт до 2026 года, открыт к изменениям летом. Рауль уже несколько месяцев поддерживает связь с руководством "Шальке" и ждет официальных запросов, прежде чем принять решение относительно своего будущего.
Добавим, что сейчас "Шальке" занимает 11 место в турнирной таблице второй Бундеслиги с 37 очками.
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