Существует четыре сценария развития карьеры главной звезды Германии

Издание BILD решило перечислить все возможные сценарии развития будущего звезды "Байера" Флориана Виртца на основе заинтересованных в нем клубов.

Первый – он останется в "Байере". Клуб все еще верит, что он останется у них еще на один сезон и не теряет надежды, что Виртц подпишет продление контракта до 2028 года с клаусулой в 125 миллионов евро, которая вступит в силу со следующего лета. Однако, если Виртц решит не продлевать контракт, он уйдет летом, и "Леверкузен" потребует не менее 150 миллионов.

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Куда Виртц хочет перейти зависит от его будущих целей. Говорят, что он расставил потенциальных претендентов по шансам выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч. Порядок таков: "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "Бавария".

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"Реал" примет решение относительно того, хотят ли они подписать Виртца, в мае, когда нынешний главный тренер "Леверкузена" Хаби Алонсо потенциально возглавит команду. Что касается "Сити", то говорят, что Пеп Гвардиола встречался с Виртцом и объяснял, как тот заменит Кевина де Брюйне. Англичане готовы сразу заплатить 150 миллионов евро и также предложить полузащитнику высокую зарплату – около 25 миллионов евро в год.

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С "Баварией" же все сложнее. Отец Виртца предпочитает переход сына в "Баварию" и несколько раз встречался с Ули Генессом, но интерес "Сити" повышает цену. А также свою роль играет тот факт, что "Леверкузен" не хочет усиливать прямого конкурента.

Добавим, что Вирц в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах.