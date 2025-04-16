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Один из претендентов на место в Лиге чемпионов от Бундеслиги может подписать нападающего Вулверхэмптона

Германия

Талантливый футболист сейчас играет в аренде за аутсайдера чемпионата Испании

Один из претендентов на место в Лиге чемпионов от Бундеслиги может подписать нападающего Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из претендентов на место в Лиге чемпионов от Бундеслиги сейчас находится в поиске нового нападающего.

Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что франкфуртский "Айнтрахт" добавил в свой список целей на летнее трансферное окно Фабиу Силву, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Лас-Пальмас".

Между немецким клубом и "Вулверхэмптоном", которому принадлежит контракт 22-летнего португальца, уже начались первые переговоры. Руководство "орлов" считает игрока очень ценным вариантом для усиления состава команды.

Другие ведущие клубы Европы также проявляют интерес к талантливому воспитаннику португальского футбола.

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В этом сезоне Фабиу Силва забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 24 матчах за "Лас-Пальмас" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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