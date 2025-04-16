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Бавария заинтересована в подписании звезды Ювентуса

Германия

Хотят вернуть игрока

Бавария заинтересована в подписании звезды Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Tuttosport, "Бавария" заинтересована в сенсационном возвращении бывшего воспитанника своей академии и нынешней звезды "Ювентуса" Кенана Йылдиза.

Мюнхенцы хотят вернуть юного таланта после его трехлетнего пребывания в Турине. Игрок сборной Турции родился в Регенсбурге и провел десять лет в юношеской системе "Баварии" перед тем, как присоединиться к туринцам после завершения контракта в 2022 году.

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На данный момент "Бавария" не сделала ни одного официального запроса ни к "Ювентусу", ни к представителям игрока, однако отмечается, что итальянский гранд не намерен продавать Йылдыза, особенно если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов, но ситуация может измениться. Сам игрок, по данным издания, хочет остаться в "Ювентусе".

Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 8 голов и 5 ассистов в 44-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Кенан Йылдыз
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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