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Три немецких клуба заинтересованы в подписании перспективного вингера Вулверхэмптона

Германия

Талантливый нападающий поражает своей игрой в этом сезоне

Три немецких клуба заинтересованы в подписании перспективного вингера Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько немецких клубов заинтересованы в подписании перспективного вингера "Вулверхэмптона", который сейчас находится в аренде в "Лас-Пальмасе", выступающем в чемпионате Испании.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Руди Галетти, кроме франкфуртского "Айнтрахта" за подписание Фабиу Силвы готовы побороться "Штутгарт" и "Вольфсбург". Талантливый португалец привлек внимание команд накануне летнего трансферного окна благодаря своим впечатляющим выступлениям в Ла Лиге.

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В текущем сезоне Фабиу Силва отметился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах за "Лас-Пальмас" во всех турнирах. Его стоимость, по версии авторитетного сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

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Вулверхэмптон Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Фабио Силва
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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