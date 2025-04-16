Три немецких клуба заинтересованы в подписании перспективного вингера Вулверхэмптона

Несколько немецких клубов заинтересованы в подписании перспективного вингера "Вулверхэмптона", который сейчас находится в аренде в "Лас-Пальмасе", выступающем в чемпионате Испании.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Руди Галетти, кроме франкфуртского "Айнтрахта" за подписание Фабиу Силвы готовы побороться "Штутгарт" и "Вольфсбург". Талантливый португалец привлек внимание команд накануне летнего трансферного окна благодаря своим впечатляющим выступлениям в Ла Лиге.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Фабиу Силва отметился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах за "Лас-Пальмас" во всех турнирах. Его стоимость, по версии авторитетного сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.