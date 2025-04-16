Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три немецких клуба заинтересованы в подписании перспективного вингера Вулверхэмптона
Талантливый нападающий поражает своей игрой в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько немецких клубов заинтересованы в подписании перспективного вингера "Вулверхэмптона", который сейчас находится в аренде в "Лас-Пальмасе", выступающем в чемпионате Испании.
Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Руди Галетти, кроме франкфуртского "Айнтрахта" за подписание Фабиу Силвы готовы побороться "Штутгарт" и "Вольфсбург". Талантливый португалец привлек внимание команд накануне летнего трансферного окна благодаря своим впечатляющим выступлениям в Ла Лиге.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Фабиу Силва отметился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах за "Лас-Пальмас" во всех турнирах. Его стоимость, по версии авторитетного сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива
- Доигровка матча Кривбасс - Шахтер начнется позже. Известно новое время начала игры
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Главный тренер Боруссии Дортмунд прокомментировал матч против Барселоны
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО