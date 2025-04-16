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Бавария нацелилась на капитана Ливерпуля
Будущее ван Дейка пока не определено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" интересуется центральным защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком. Об этом сообщает издание Fichajes.
Немецкий гранд рассматривает возможность подписания 33-летнего футболиста на правах свободного агента уже этим летом.
Ситуация с контрактом ван Дейка в "Ливерпуле" остается неопределенной. Английский клуб до сих пор не смог убедить ключевого защитника продлить свое соглашение.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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