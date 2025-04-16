Бавария нацелилась на капитана Ливерпуля

"Бавария" интересуется центральным защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком. Об этом сообщает издание Fichajes.

Немецкий гранд рассматривает возможность подписания 33-летнего футболиста на правах свободного агента уже этим летом.

Ситуация с контрактом ван Дейка в "Ливерпуле" остается неопределенной. Английский клуб до сих пор не смог убедить ключевого защитника продлить свое соглашение.