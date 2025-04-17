Байер заинтересован в подписании звезды Манчестер Юнайтед 

Из-за ограниченного бюджета "МЮ" вынужден продавать игроков, чтобы иметь возможность подписывать новичков, поэтому летом клуб могут покинуть и громкие имена. Среди тех, кто вызывает серьезный интерес – вингер Алехандро Гарначо.

"Атлетико" является одним из клубов, которые игрок рассматривает как желаемое место продолжения карьеры, если все же покинет "Олд Траффорд". Источники TEAMtalk уточнили, что испанцы действительно заинтересованы в Гарначо и изучали его ситуацию еще в январе, но тогда сделку заключить не удалось.

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"Атлетико" все еще стремится подписать аргентинца и готов действовать, если появится возможность. Однако к борьбе за игрока присоединился леверкузенский "Байер" – клуб уже связался с представителями Гарначо по поводу потенциального трансфера. В Германии считают, что он станет хорошим усилением, а его возраст дает большие перспективы для развития. В то же время в "Байере" понимают, что сам Гарначо может отдавать предпочтение Ла Лиге.

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Ранее сообщалось, что аргентинец может быть доступным за 50 миллионов фунтов, однако "Манчестер Юнайтед" хочет получить за игрока ближе к 70 миллионам. Если другие клубы предложат более низкую сумму, "Юнайтед" сделает все, чтобы компенсировать разницу за счет бонусов и других условий.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 10 голов и 8 ассистов в 49 матчах за "МЮ" во всех турнирах.