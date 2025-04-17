Бавария надеется, что летом Тоттенхэм выкупит их нападающего

"Бавария" все еще рассчитывает на то, что "Тоттенхэм" воспользуется опцией выкупа нападающего Матиса Теля.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенскому клубу срочно нужны средства для подписания альтернативы Гарри Кейну. Однако реализация этого сценария зависит от выступления "Тоттенгема" в текущем сезоне. Если "шпоры" не смогут квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон, убедить их заплатить значительную сумму за Теля будет крайне сложно.

В настоящее время также нет никаких признаков того, что "Тоттенхэм" готов пойти на большие расходы ради французского нападающего.