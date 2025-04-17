Вылет из Лиги чемпионов стоил Баварии не менее 15 миллионов евро

"Бавария" потеряла по меньшей мере 15 миллионов евро, поступивших за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Как сообщает Bayern & Germany, кроме этой суммы "Бавария" также недополучила потенциальную прибыль от продажи билетов на домашние матчи полуфинала. За выход в финал Лиги чемпионов клуб мог бы заработать дополнительные 18,5 миллиона евро.

Таким образом, общие потенциальные потери "Баварии" из-за вылета из турнира составляют не менее 33,5 млн евро.