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Вылет из Лиги чемпионов стоил Баварии не менее 15 миллионов евро
Об этом пишет Bayern & Germany
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" потеряла по меньшей мере 15 миллионов евро, поступивших за выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Как сообщает Bayern & Germany, кроме этой суммы "Бавария" также недополучила потенциальную прибыль от продажи билетов на домашние матчи полуфинала. За выход в финал Лиги чемпионов клуб мог бы заработать дополнительные 18,5 миллиона евро.
Таким образом, общие потенциальные потери "Баварии" из-за вылета из турнира составляют не менее 33,5 млн евро.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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