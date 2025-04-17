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Бундеслига назвала лучшего игрока марта
Игроку здоровья
Бундеслига назвала лучшего игрока марта.
Центральный защитник "Боруссии Д" Нико Шлоттербек признан лучшим игроком марта в чемпионате Германии.
Немецкий футболист сыграл в 4-х матчах Бундеслиги. В матче против "Майнца" он отдал две голевые передачи.
Der #BundesligaPOTM des Monats März ???? @BVB-Abwehrchef Nico #Schlotterbeck ???????? #FC25 @easportsfcde— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) April 17, 2025
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Сейчас защитник восстанавливается от разрыва мениска, полученного 7 апреля.
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В этом сезоне Шлоттербек сыграл в 37-ми матчах "Боруссии Д" во всех турнирах и отметился шестью голевыми передачами.
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