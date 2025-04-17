  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига назвала лучшего игрока марта
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига назвала лучшего игрока марта

Германия

Игроку здоровья

Бундеслига назвала лучшего игрока марта

Новина українською

Бундеслига назвала лучшего игрока марта.

Центральный защитник "Боруссии Д" Нико Шлоттербек признан лучшим игроком марта в чемпионате Германии.

Немецкий футболист сыграл в 4-х матчах Бундеслиги. В матче против "Майнца" он отдал две голевые передачи.

Сейчас защитник восстанавливается от разрыва мениска, полученного 7 апреля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Шлоттербек сыграл в 37-ми матчах "Боруссии Д" во всех турнирах и отметился шестью голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
"Он мог бы получить свое место", - Александра Лобода оценила шансы Степанова в случае перехода в Нюрнберг
yellow-arrow
Главный бомбардир Баварии обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов
yellow-arrow
Вылет из Лиги чемпионов стоил Баварии не менее 15 миллионов евро
Бундеслига Нико Шлоттербек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости