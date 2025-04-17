Бундеслига назвала лучшего игрока марта.

Центральный защитник "Боруссии Д" Нико Шлоттербек признан лучшим игроком марта в чемпионате Германии.

Немецкий футболист сыграл в 4-х матчах Бундеслиги. В матче против "Майнца" он отдал две голевые передачи.

Сейчас защитник восстанавливается от разрыва мениска, полученного 7 апреля.

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В этом сезоне Шлоттербек сыграл в 37-ми матчах "Боруссии Д" во всех турнирах и отметился шестью голевыми передачами.