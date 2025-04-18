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Середняк Бундеслиги продлил контракт со своим капитаном
Трехлетнее соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вердер" объявил о продолжении сотрудничества с капитаном команды Марко Фридлем.
По информации СМИ, новое трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2028 года.
Фридль - воспитанник "Баварии". Именно оттуда он перебрался в "Вердер" в 2019-м году. С тех пор 27-летний австриец провел в составе "музыкантов" 193 матча, в которых забил 7 голов и отдал 10 ассистов.
За 5 туров до окончания сезона в Бундеслиге "Вердер" располагается на 9-м месте.
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Источник:Werder Bremen
Опубликовал: Александр Бураков
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