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Середняк Бундеслиги продлил контракт со своим капитаном

Германия
Обновлено

Трехлетнее соглашение

Середняк Бундеслиги продлил контракт со своим капитаном

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вердер" объявил о продолжении сотрудничества с капитаном команды Марко Фридлем.

По информации СМИ, новое трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2028 года.

Фридль - воспитанник "Баварии". Именно оттуда он перебрался в "Вердер" в 2019-м году. С тех пор 27-летний австриец провел в составе "музыкантов" 193 матча, в которых забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

За 5 туров до окончания сезона в Бундеслиге "Вердер" располагается на 9-м месте.

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Вердер (Бремен) Бундеслига контракт капитан
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Источник:
Werder Bremen
Опубликовал: Александр Бураков
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