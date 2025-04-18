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Байер близок к подписанию впечатляющего таланта Герты

Германия

Довольно дешевый трансфер может быть 

Байер близок к подписанию впечатляющего таланта Герты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Kicker, главный талант "Герты" Ибрагим Маза покинет клуб этим летом и, по имеющейся информации, перейдет в гранд Бундеслиги.

Зимой "Порту" и особенно "Милан" проявили очень серьезную заинтересованность, однако тогда Маза отказался от стремительного перехода. Теперь он готов к следующему шагу в карьере и предпочитает остаться в Германии и лучшие шансы в борьбе за таланта имеет "Байер".

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В контракте игрока есть опция, которая предусматривает различные модели трансфера в зависимости от сценария и времени подписания. Диапазон трансферной суммы за переход в Бундеслигу должен составлять от 11 до 15 миллионов евро. Сумма трансфера зависит, в частности, от итогов сезона для "Герты" и личных результатов футболиста, а также от того, будет ли играть новый клуб игрока в каком-то из международных турниров в сезоне 2025/26. От "Байера", который будет играть в Лиге чемпионов, ожидается сумма в пределах 13-14 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 7 голов и 5 ассистов в 32-х матчах за "Герту" во всех турнирах.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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