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Защитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спустя два года после перехода из "Наполи" за 50 миллионов евро, центральный защитник "Баварии" Ким Мин-дже может покинуть клуб уже этим летом. Как сообщает журналист Санти Ауна, 28-летний игрок сборной Южной Кореи открыт к смене команды.
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Интерес к Киму уже проявили несколько клубов АПЛ, в частности "Челси" и "Ньюкасл", которые вступили в контакт с агентом игрока. Один из клубов Серии A также заинтересован в услугах центрбека, однако сам футболист предпочитает переезд в новый чемпионат, и АПЛ является одним из его приоритетных вариантов.
Добавим, что в этом сезоне на счету Кима 3 гола в 42-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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