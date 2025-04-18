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Защитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ

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Защитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спустя два года после перехода из "Наполи" за 50 миллионов евро, центральный защитник "Баварии" Ким Мин-дже может покинуть клуб уже этим летом. Как сообщает журналист Санти Ауна, 28-летний игрок сборной Южной Кореи открыт к смене команды.

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Интерес к Киму уже проявили несколько клубов АПЛ, в частности "Челси" и "Ньюкасл", которые вступили в контакт с агентом игрока. Один из клубов Серии A также заинтересован в услугах центрбека, однако сам футболист предпочитает переезд в новый чемпионат, и АПЛ является одним из его приоритетных вариантов.

Добавим, что в этом сезоне на счету Кима 3 гола в 42-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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