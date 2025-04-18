  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тренер Баварии высказался о травме Нойера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Баварии высказался о травме Нойера

Германия

Он был с командой в Милане, что было замечательно для нас (С)

Тренер Баварии высказался о травме Нойера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о травме голкипера команды Мануэля Нойера.

"Он был с командой в Милане, что было замечательно для нас. Травма икры всегда чувствительна. Когда он вернется к полноценным тренировкам с командой? Мы сделаем объявление, но сейчас это не тот случай", - сказал тренер.

Добавим, что Нойер в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых пропустил 26 мячей.

Читайте такжеЗащитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ
По теме
yellow-arrow
Флик хочет видеть в Барселоне своего звездного соотечественника
yellow-arrow
Агент Юргена Клоппа отреагировал на слухи, связывающие его с работой в Реале
yellow-arrow
Ливерпуль склоняется к трансферу звезды Айнтрахта 
Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости