Тренер Баварии высказался о травме Нойера

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о травме голкипера команды Мануэля Нойера.

"Он был с командой в Милане, что было замечательно для нас. Травма икры всегда чувствительна. Когда он вернется к полноценным тренировкам с командой? Мы сделаем объявление, но сейчас это не тот случай", - сказал тренер.