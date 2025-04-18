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Тренер Баварии высказался о травме Нойера
Он был с командой в Милане, что было замечательно для нас (С)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о травме голкипера команды Мануэля Нойера.
"Он был с командой в Милане, что было замечательно для нас. Травма икры всегда чувствительна. Когда он вернется к полноценным тренировкам с командой? Мы сделаем объявление, но сейчас это не тот случай", - сказал тренер.
Добавим, что Нойер в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых пропустил 26 мячей.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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