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Бавария хочет подписать новое долгосрочное соглашение со своим защитником
Продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Баварии" решило предложить защитнику команды Дайо Упамекано новый контракт. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
"Бавария" готова подписать с 26-летним французским защитником долгосрочное соглашение. Переговоры между сторонами уже продолжаются, и хотя окончательного согласия еще не достигнуто, поскольку клуб считает, что 15 миллионов евро в год - это слишком большая сумма.
Добавим, что Дайо присоединился к "Баварии" летом 2021 года из "РБ Лейпциг" за 42,5 млн евро.
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