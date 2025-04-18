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Бавария хочет подписать новое долгосрочное соглашение со своим защитником

Германия

Продолжаются переговоры

Бавария хочет подписать новое долгосрочное соглашение со своим защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Баварии" решило предложить защитнику команды Дайо Упамекано новый контракт. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

"Бавария" готова подписать с 26-летним французским защитником долгосрочное соглашение. Переговоры между сторонами уже продолжаются, и хотя окончательного согласия еще не достигнуто, поскольку клуб считает, что 15 миллионов евро в год - это слишком большая сумма.

Добавим, что Дайо присоединился к "Баварии" летом 2021 года из "РБ Лейпциг" за 42,5 млн евро.

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