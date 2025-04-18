Бавария хочет подписать новое долгосрочное соглашение со своим защитником

Руководство "Баварии" решило предложить защитнику команды Дайо Упамекано новый контракт. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

"Бавария" готова подписать с 26-летним французским защитником долгосрочное соглашение. Переговоры между сторонами уже продолжаются, и хотя окончательного согласия еще не достигнуто, поскольку клуб считает, что 15 миллионов евро в год - это слишком большая сумма.

Добавим, что Дайо присоединился к "Баварии" летом 2021 года из "РБ Лейпциг" за 42,5 млн евро.