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Атлетико летом хочет подписать вингера Манчестер Юнайтед летом
Гарначо может перейти в Ла Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" активно готовится к летнему трансферному окну, планируя осуществить несколько подписаний в преддверии сезона Ла Лиги 2025/26.
Одной из главных целей клуба стал аргентинский вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Teamtalk.com.
"Красные дьяволы" планируют масштабную перестройку состава летом, чтобы сократить расходы. Ожидается, что клуб покинут некоторые игроки, при этом руководство "Манчестер Юнайтед" рассчитывает выручить внушительную сумму за Гарначо, которого "Атлетико" потенциально оценивает в 70 миллионов фунтов стерлингов.
По слухам, сам Алехандро не против переезда в Мадрид.
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