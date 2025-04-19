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Байер потребует от Реала компенсацию за Алонсо
Сообщает Флориан Плеттенберг
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Байера" провело переговоры с представителями мадридского "Реала", исходя из первой встречи между немецкими и испанскими представителями, теперь они ждут реакции и решения Хаби Алонсо.
Однако, по информации журналиста Флориана Платтенберга, "Байер" хочет, чтобы "Реал" обязательно выплатил им компенсацию в размере 15-20 миллионов евро. В леверкузенском клубе уже ищут замену испанскому специалисту.
Напомним, что Алонсо стал тренером "Байера" в октябре 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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