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Голкипер Айнтрахта получил травму. Известно, как он выбыл

Германия

Не увидим его больше полугода

Голкипер Айнтрахта получил травму. Известно, как он выбыл

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Айнтрахта" бразилец Кауан Сантос получил травму в виде разрыва передней крестообразной связки колена во время тренировки.

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Как отмечает официальный сайт, 22-летний вратарь выбыл до конца сезона и пропустит минимум полгода.

За этот сезон Сантос сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 19 мячей, и провел 3 игры "на ноль".

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
profis.eintracht.de
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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