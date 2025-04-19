Голкипер Айнтрахта получил травму. Известно, как он выбыл

Голкипер "Айнтрахта" бразилец Кауан Сантос получил травму в виде разрыва передней крестообразной связки колена во время тренировки.

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Как отмечает официальный сайт, 22-летний вратарь выбыл до конца сезона и пропустит минимум полгода.

За этот сезон Сантос сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 19 мячей, и провел 3 игры "на ноль".