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Бундеслига. Еще один шаг Баварии к титулу и синхронные факапы Лейпцига и Майнца
Бавария уничтожила Хайденхайм на выезде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 30-й тур
Хайденхайм, Фойт Арена
Хайденхайм – Бавария 0:4
Голы: Кейн 12, Лаймер 19, Коман 36, Киммих 56
Хайденхайм: Мюллер – Буш, Гимбер, Майнка, Траоре – Кретциг (Ференбах, 88), Шеппнер (Сиенза, 46), Дорш – Бек – Пирингер (Ваннер, 70), Конте (Кербер, 70)
Бавария: Урбиг – Геррейру (Пальинья, 85), Станишич, Дайер, Лаймер (Боэ, 46) – Павлович, Киммих – Коман (Сане, 63), Олисе (Видович, 74) – Гнабри, Кейн (Мюллер, 63)
Майнц, Мева Арена
Майнц – Вольфсбург 2:2
Голы: Ли Чжэ Сон 37, Кор 40 – Арнольд 3, Вавро 89
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Хольштайн 1:1
Голы: Шешко 74 (п) – Матино 44
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Хоффенхайм 3:2
Голы: Хелер 28, 57, Доан 36 – Бюльтер 45+2, Крамарич 45+5
Бремен, Везерштадион
Вердер – Бохум 1:0
Гол: Вайзер 80
Удаление в составе гостей: Сиссоко 86
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