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Бундеслига. Еще один шаг Баварии к титулу и синхронные факапы Лейпцига и Майнца

Германия

Бавария уничтожила Хайденхайм на выезде

Бундеслига. Еще один шаг Баварии к титулу и синхронные факапы Лейпцига и Майнца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 30-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Бавария 0:4

Голы: Кейн 12, Лаймер 19, Коман 36, Киммих 56

Хайденхайм: Мюллер – Буш, Гимбер, Майнка, Траоре – Кретциг (Ференбах, 88), Шеппнер (Сиенза, 46), Дорш – Бек – Пирингер (Ваннер, 70), Конте (Кербер, 70)

Бавария: Урбиг – Геррейру (Пальинья, 85), Станишич, Дайер, Лаймер (Боэ, 46) – Павлович, Киммих – Коман (Сане, 63), Олисе (Видович, 74) – Гнабри, Кейн (Мюллер, 63)

Майнц, Мева Арена

Майнц – Вольфсбург 2:2

Голы: Ли Чжэ Сон 37, Кор 40 – Арнольд 3, Вавро 89

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Хольштайн 1:1

Голы: Шешко 74 (п) – Матино 44

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Хоффенхайм 3:2

Голы: Хелер 28, 57, Доан 36 – Бюльтер 45+2, Крамарич 45+5

Бремен, Везерштадион

Вердер – Бохум 1:0

Гол: Вайзер 80

Удаление в составе гостей: Сиссоко 86

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