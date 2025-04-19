В матче Бундеслиги за первый тайм команды забили 8 голов

За первый тайм матча 30-го тура Бундеслиги "Унион Берлин" и "Штутгарт" забили на двоих 8 голов. Счет - 4:4.

Сначала двумя мячами отличились хозяева, далее гости забили столько же. Впоследствии "Унион" снова вышел вперед, однако "Штутгарт" ответил еще двумя голами. В конце концов, берлинцы в конце тайма сделали ничью.

Голами отмечались Илич (5), Лейте (19), Ундав (23), Мийо (29), Кверфельд (38), Шабо (43), Фюрих (45+1) и снова Илич (45+6).