Германия
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В матче Бундеслиги за первый тайм команды забили 8 голов
Пока ничья
Фото: Штутгарт
За первый тайм матча 30-го тура Бундеслиги "Унион Берлин" и "Штутгарт" забили на двоих 8 голов. Счет - 4:4.
Сначала двумя мячами отличились хозяева, далее гости забили столько же. Впоследствии "Унион" снова вышел вперед, однако "Штутгарт" ответил еще двумя голами. В конце концов, берлинцы в конце тайма сделали ничью.
Голами отмечались Илич (5), Лейте (19), Ундав (23), Мийо (29), Кверфельд (38), Шабо (43), Фюрих (45+1) и снова Илич (45+6).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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