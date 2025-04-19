Бундеслига. Унион – Штутгарт 4:4. Самый результативный первый тайм в истории чемпионата

Бундеслига. 30-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Штутгарт 4:4

Голы: Илич 5, 45+6, Лейте 19, Кверфельд 38 – Ундав 23, Мийо 29, Шабо 43, Фюрих 45+1

Порой отсутствие турнирной мотивации может сыграть в плюс. Трудно представить другие условия, в которых кто-то втягивает зануднейшую команду Бундеслиги "Унион" в перестрелку с 8 голами. До перерыва. И тем самым обновляет рекорд результативности Бундеслиги в первых таймах.

"Штутгарт" давно забил на чемпионат, и свою путевку в еврокубки собираются добывать через Кубок Германии. "Унион" тоже гарантировал себе выживание (сегодняшний пункт поставил точку). А потому команды просто выдали раскованный и местами безумный футбол.

Залетало этим вечером буквально все. У "Униона" – 4 гола со стандарта, спасибо расхлябанной игре "шваб" в таких эпизодах. С 5 ударов в створ. В том числе залетела и полная фантастика. Леопольд Кверфельд установил рекорд Бундеслиги. С момента подсчета xG еще никто не клал голов с точки весом 1.2%. Невероятное попадание, во всех смыслах.

"Штутгарт" тоже был максимально эффективен у чужих ворот, что еще более нетипично для команды Хенесса. Легко отыгрались с 2:0 после роскошных ударов Ундава и Мийо издали. Потом еще раз с 3:2 благодаря Шабо, который компенсировал один из своих привозов.

Еще забавнее, чем все кончилось. Штеффен Баумгарт орал на своих подопечных сразу после свистка на перерыв и был просто в ярости. А потому во второй половине его команда припарковала автобус, и не допустила ни одного шанса после перерыва у своих ворот. При том что владели мячом 1/4 времени. Уныло? Да. Но так "Унион" и построил клуб, который стал завсегдатаем Бундеслиги.

Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Роте, Шафер (Тузар, 90+2), Хедира, Хаберер (Бенеш, 72), Триммель – Холлербах (Скарке, 83), Илич (Любичич, 83)

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо (Хендрикс, 72), Ельч, Стергиу (Штенцель, 90+1) – Штиллер, Каразор – Фюрих, Ундав, Мийо – Демирович