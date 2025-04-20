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Рейтинг Флориана Виртца. В какой клуб немец хочет попасть больше всего?
Реал, Бавария и Сити
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкое издание Bild сообщило, что у полузащитника "Байера" Флориана Виртца есть список лучших клубов для перехода.
На первом месте находится мадридский "Реал", немец считает, что именно в этом клубе он добьется наибольших успехов и сможет выиграть индивидуальные награды вроде Золотого мяча.
На втором месте — "Манчестер Сити". Отмечается, что 21-летний Вирц может заменить Кевина Де Брюйне. "Бавария" занимает последнее место в его списке.
Напомним, что контракт Виртца с "Байером" рассчитан до лета 2027 года. За этот сезон в чемпионате Германии он забил 9 голов, отдал 11 результативных передач в 26 матчах.
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