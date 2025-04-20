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"Знали, как сложно будет здесь". Тренер Баварии отреагировал на победу в матче Бундеслиги
Оценил силу соперника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Баварии" отреагировал на победу в матче Бундеслиги.
Венсан Компани похвалил "Ханденхайм" и заявил, что против них играть сложно.
"Мы посмотрели много игр Хайденхайма. Если посмотреть на последние игры Хайденхайма, то можно увидеть, насколько они были хороши. Мы знали, как сложно будет здесь.
Мы показали отличную игру, огромный комплимент ребятам. Я очень рад; для нас это было хорошее завершение недели", - сказал Компани.
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Напомним, "Бавария" обыграла "Ханденхайм" со счётом 4:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.с 72-мя набранными баллами.
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