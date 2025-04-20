  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Капитан Баварии после матча Бундеслиги: Было много тяжелой работы
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Баварии после матча Бундеслиги: Было много тяжелой работы

Германия

Сделали выводы

Капитан Баварии после матча Бундеслиги: Было много тяжелой работы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Баварии" прокомментировал матч Бундеслиги против "Хайденхайма".

Йозуа Киммих сказал, что подход к матчу произвёл на него впечатление. Победа была для него сложной и важной.

"В среду я сказал, что несложно отреагировать, когда тебя выбивают. Тем не менее, мы не должны недооценивать эту победу, особенно то, как она была одержана. Думаю, мы сыграли нашу последнюю игру 40 часов назад и приехали сюда с большим разочарованием. Но то, как мы подошли к игре сегодня, произвело на меня лично впечатление.

Это был очень, очень важный шаг. Особенно в Хайденхайме, в последние недели мы видели, как тяжело приходится здешним командам. Это нелегко, поэтому мы не недооцениваем победу в раздевалке. Даже если со стороны она может показаться легкой. Сегодня было много тяжелой работы и очень хорошая и важная победа", - заявил футболист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В матче против "Ханденхайма" Киммих отметился голом. Всего на счету немецкого полузащитника 29 сыгранных матчей в Бундеслиге, в которых забито 2 гола и отдано 6 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче. Комментарий клуба
yellow-arrow
Не поиграл даже года. Хави Симонс собирается покинуть Бундеслигу
yellow-arrow
Рейтинг Флориана Виртца. В какой клуб немец хочет попасть больше всего?
Бавария (Мюнхен) Хайденхайм Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости