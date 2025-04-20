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Капитан Баварии после матча Бундеслиги: Было много тяжелой работы
Сделали выводы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Баварии" прокомментировал матч Бундеслиги против "Хайденхайма".
Йозуа Киммих сказал, что подход к матчу произвёл на него впечатление. Победа была для него сложной и важной.
"В среду я сказал, что несложно отреагировать, когда тебя выбивают. Тем не менее, мы не должны недооценивать эту победу, особенно то, как она была одержана. Думаю, мы сыграли нашу последнюю игру 40 часов назад и приехали сюда с большим разочарованием. Но то, как мы подошли к игре сегодня, произвело на меня лично впечатление.
Это был очень, очень важный шаг. Особенно в Хайденхайме, в последние недели мы видели, как тяжело приходится здешним командам. Это нелегко, поэтому мы не недооцениваем победу в раздевалке. Даже если со стороны она может показаться легкой. Сегодня было много тяжелой работы и очень хорошая и важная победа", - заявил футболист.
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В матче против "Ханденхайма" Киммих отметился голом. Всего на счету немецкого полузащитника 29 сыгранных матчей в Бундеслиге, в которых забито 2 гола и отдано 6 голевых передач.
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