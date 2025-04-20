Не поиграл даже года. Хави Симонс собирается покинуть Бундеслигу

Нидерландский полузащитник "Лейпцига" Хави Симонс хочет покинуть немецкую команду этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что "РБ Лейпциг" поставил ценник на 21-летнего нидерландца в 75 миллионов евро. Добавим, что Хави мечтает когда-нибудь перейти в "Барселону", но сейчас такой переход нереален.

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Напомним, что зимой 2025 года Симонс перешел в "РБ Лейпциг" из "ПСЖ". За этот сезон в Бундеслиге он забил 9 голов и отдал пять голевых передач в 21 игре.