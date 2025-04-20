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Не поиграл даже года. Хави Симонс собирается покинуть Бундеслигу

Германия

Мечтает о Камп Ноу

Не поиграл даже года. Хави Симонс собирается покинуть Бундеслигу

Фото: Getty Imавages/Global Images Ukraine

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Нидерландский полузащитник "Лейпцига" Хави Симонс хочет покинуть немецкую команду этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что "РБ Лейпциг" поставил ценник на 21-летнего нидерландца в 75 миллионов евро. Добавим, что Хави мечтает когда-нибудь перейти в "Барселону", но сейчас такой переход нереален.

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Напомним, что зимой 2025 года Симонс перешел в "РБ Лейпциг" из "ПСЖ". За этот сезон в Бундеслиге он забил 9 голов и отдал пять голевых передач в 21 игре.

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РБ Лейпциг Хави Симонс
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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