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Не поиграл даже года. Хави Симонс собирается покинуть Бундеслигу
Мечтает о Камп Ноу
Фото: Getty Imавages/Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник "Лейпцига" Хави Симонс хочет покинуть немецкую команду этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что "РБ Лейпциг" поставил ценник на 21-летнего нидерландца в 75 миллионов евро. Добавим, что Хави мечтает когда-нибудь перейти в "Барселону", но сейчас такой переход нереален.
Напомним, что зимой 2025 года Симонс перешел в "РБ Лейпциг" из "ПСЖ". За этот сезон в Бундеслиге он забил 9 голов и отдал пять голевых передач в 21 игре.
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