Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче. Комментарий клуба

Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче.

Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи в матче против "Хольштайн Киль" столкнулся с защитником соперников Зецем. Оба футболиста остались лежать на газоне. Вратарь ещё был без сознания.

Гулачи на носилках унесли с поля и отправили в больницу. Клуб выпустил заявление.

"Петер Гулачи получил сотрясение мозга и повредил правое ухо в сегодняшней игре против "Киля". В сложившихся обстоятельствах он чувствует себя хорошо, но останется на ночь в больнице для наблюдения. Выздоравливай скорее, Пит", - сообщил клуб.

Peter Gulacsi suffered a concussion and injured his right ear in today's game against Kiel.



He’s doing well under the circumstances, but will stay overnight in hospital for observation.



Get well soon, Pete! ???? pic.twitter.com/I6LZX3YjiD — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 19, 2025

Спортивный директор клуба, во время пути вратаря в больницу, поддержал игрока.

"Конечно, сердце замирает. Это чувствовалось и здесь, на стадионе. Все были озабочены ситуацией вокруг Пита. Мы надеемся, что с ним все в порядке. Он в сознании и направляется в больницу", - сказал спортивный директор.

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"РБ Лейпциг" сыграл с "Хольштайн Килем" со счётом 1:1. "Быки" занимают четвёртое место в таблице Бундеслиги.