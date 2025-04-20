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Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче. Комментарий клуба
Скорейшего восстановления
transfermarkt
Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче.
Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи в матче против "Хольштайн Киль" столкнулся с защитником соперников Зецем. Оба футболиста остались лежать на газоне. Вратарь ещё был без сознания.
Гулачи на носилках унесли с поля и отправили в больницу. Клуб выпустил заявление.
"Петер Гулачи получил сотрясение мозга и повредил правое ухо в сегодняшней игре против "Киля". В сложившихся обстоятельствах он чувствует себя хорошо, но останется на ночь в больнице для наблюдения. Выздоравливай скорее, Пит", - сообщил клуб.
Peter Gulacsi suffered a concussion and injured his right ear in today's game against Kiel.— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 19, 2025
He’s doing well under the circumstances, but will stay overnight in hospital for observation.
Get well soon, Pete! ???? pic.twitter.com/I6LZX3YjiD
Спортивный директор клуба, во время пути вратаря в больницу, поддержал игрока.
"Конечно, сердце замирает. Это чувствовалось и здесь, на стадионе. Все были озабочены ситуацией вокруг Пита.
Мы надеемся, что с ним все в порядке. Он в сознании и направляется в больницу", - сказал спортивный директор.
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"РБ Лейпциг" сыграл с "Хольштайн Килем" со счётом 1:1. "Быки" занимают четвёртое место в таблице Бундеслиги.
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