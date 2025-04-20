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Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче. Комментарий клуба

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Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче. Комментарий клуба

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Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче.

Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи в матче против "Хольштайн Киль" столкнулся с защитником соперников Зецем. Оба футболиста остались лежать на газоне. Вратарь ещё был без сознания.

Гулачи на носилках унесли с поля и отправили в больницу. Клуб выпустил заявление.

"Петер Гулачи получил сотрясение мозга и повредил правое ухо в сегодняшней игре против "Киля". В сложившихся обстоятельствах он чувствует себя хорошо, но останется на ночь в больнице для наблюдения. Выздоравливай скорее, Пит", - сообщил клуб.

Спортивный директор клуба, во время пути вратаря в больницу, поддержал игрока.

"Конечно, сердце замирает. Это чувствовалось и здесь, на стадионе. Все были озабочены ситуацией вокруг Пита.

Мы надеемся, что с ним все в порядке. Он в сознании и направляется в больницу", - сказал спортивный директор.

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"РБ Лейпциг" сыграл с "Хольштайн Килем" со счётом 1:1. "Быки" занимают четвёртое место в таблице Бундеслиги.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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