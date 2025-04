Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче. Комментарий клуба

Вратарь одного из грандов Бундеслиги получил сотрясение мозга в матче.

Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи в матче против "Хольштайн Киль" столкнулся с защитником соперников Зецем. Оба футболиста остались лежать на газоне. Вратарь ещё был без сознания.

Гулачи на носилках унесли с поля и отправили в больницу. Клуб выпустил заявление.

Peter Gulacsi suffered a concussion and injured his right ear in today's game against Kiel.



He’s doing well under the circumstances, but will stay overnight in hospital for observation.



Get well soon, Pete! ???? pic.twitter.com/I6LZX3YjiD