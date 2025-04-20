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Бавария больше не видит в составе французского центрального защитника

Германия

Переговоры зашли в угол

Бавария больше не видит в составе французского центрального защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" хочет продать своего французского защитника Дайо Упамекано.

По имеющейся информации, из-за того, что переговоры между сторонами зашли в тупик, мюнхенский клуб принял решение продать 26-летнего защитника.

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Напомним, что Упамекано перешел в "Баварию" летом 2021 года. За этот сезон он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Источник:
footmercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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