Бавария больше не видит в составе французского центрального защитника

"Бавария" хочет продать своего французского защитника Дайо Упамекано.

По имеющейся информации, из-за того, что переговоры между сторонами зашли в тупик, мюнхенский клуб принял решение продать 26-летнего защитника.

Напомним, что Упамекано перешел в "Баварию" летом 2021 года. За этот сезон он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.