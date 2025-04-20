Бундеслига. 30-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Айнтрахт 0:0

"Айнтрахт" стал четвертым гостем на "ВВК Арене" в 5 последних матчах, покинувшим Аугсбург без забитых голов. И третьей командой вслед за "РБ Лейпцигом" и "Фрайбургом", сыгравшими тут 0:0 на этом отрезке. Но в отличии от тех же "быков", Франкфурт даже не пытался противиться этому, и хладнокровно расписал ничью.

В контексте борьбы за еврокубки результат невыгодный для обоих. "Фуггеры" в 4 очках от 6-й позиции и с мнимыми шансами обойти 4-х оппонентов за 4 тура. "Орлы" же закрепились в топ-3. Но учитывая встречи с прямыми конкурентами ("Лейпцигом", "Майнцем" и "Фрайбургом") риск мог бы быть вполне оправданным.

Но коуч гостей Дино Топмёллер и не думал рисковать хоть немного. Перестроился на 5 защитников сзади, чтобы отзеркалить схему соперника. И надеялся за счет пары форвардов подловить "Аугсбург" на контратаках. Команду, которая сама играет абсолютно с идентичным подходом.

Убогий xG 0.00 в стартовые 45 минут у "Айнтрахта" заставил Топмёллера пойти на изменения. Экитике получил в поддержку уже двоих партнеров, бегунов Кнауффа и Байою. Но футбола как не было, так и не появилось. Оба соперника как коршуны кормились исключительно с ошибок друг друга. Но особо даже эти ошибки и не форсировали.

Форвард "Аугсбурга" Бериша выбежал в первую контратаку за матч на 67-й минуте и зарядил в штангу. В ответ гости дважды обокрали Клод-Мориса и создали два шанса. Удар Кнауффа по пустым взял на себя Цезигер. А затем Экитике с острого угла не переиграл Дамена. Напоследок Титц в конце мог урвать 3 очка для хозяев, но вернувшийся на линию Кевин Трапп затащил непростой удар в ближний угол.

0:0. Как бы "орлам" не пришлось горевать за 2 потерянными пунктами. Как и "фуггерам". Кто-то же эту "трусость" Топмёллера может подать как здоровый прагматизм. Может так оно и есть. Впереди 3 игры с ближайшими преследователями и "Санкт-Паули", не менее неприятный и закрытый, чем сегодняшний оппонент.

Аугсбург: Дамен – Цезигер, Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Оньека, Якич, Вольф (Кудуссу, 79) – Клод-Морис (Титц, 86), Комюр (Йенсен, 61) – Эссенде (Бериша, 61)

Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох, Тута – Браун, Схири, Ларссон, Шаиби (Баойя, 46), Кристенсен – Экитике, Батшуайи (Кнауфф, 46)