Бундеслига. 30-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах 3:2

Голы: Гирасси 41, Нмеча 44, Свенссон 45+3 – Итакура 24, Штегер 56

Карни Чуквуэмека неожиданно стал героем дерби двух "Боруссий". Арендованный у "Челси" полузащитник в конце первого тайма появился на поле из-за травмы Макса Байера. И блеснул в роли прессинг-десятки, положив начало камбеку и всем трём голам своей команды.

Сегодняшняя встреча должна была решить, какая из "Боруссий" продолжит борьбу за еврокубки. И по настрою это именно так и ощущалось: в отличии от первой воскресной игры между "Аугсбургом" и "Айнтрахтом", ничью никто сегодня не желал. И на фоне осечек трёх команд из топ-6 нынешние -2 от зоны еврокубков выглядит пшиком. Тем более, что календарь у конкурентов будет нешуточный.

Дортмунд начал активнее, но ничего из своих 70+ процентов владения выжать не могла. Напротив, Гладбах еще и выскакивал в неприятные контратаки. А затем даже повел. В Ко Итакуру вселился Рональд Куман. Японский центрбек обвел двоих соперников, обыгрался в стенку с Бенсебаини, и уложил мяч в угол, самостоятельно преодолев 3 линии соперника.

А затем случилась та самая травма Байера. Удивительно, как в заключительные минуты тайма Дортмунд перебегал гостей. Вдвойне удивительно, учитывая, что Нико Ковач повторил стартовую 11-тку с игры с "Барселоной", и только Чуквуэмека был свежим из всей команды.

Гости хотели довести дело до перерыва, сыграв в контроль. А вместо этого подставились под 3 разящие контратаки. Первые две начались с отбора Чуквуэмеки. Сначала Гросс прострелил на Гирасси и тот сравнял. Дальше Адейеми нашел Нмечу, который открылся под второй темп. А затем Чуквуэмека отправил в дураки защитника, прострелил на Гирасси. И после сейва Омлина Свенссон в очередной раз шокировал гостей.

Вторая половина была не менее показательной. Дортмунд полностью контролировал ход встречи и лишь раз до 90-й минуты позволил пробить по своим воротам. Это был пенальти, назначенный за фол Нмечи после стандарта. Так что победа – абсолютно заслуженная.

Дортмунд: Кобель – Бенсебаини, Антон, Зюле (Джан, 73) – Свенссон, Гросс, Нмеча (Озджан, 73), Коуту (Рюэрсон, 61) – Адейеми (Брандт, 73), Байер (Чуквуэмека, 35) – Гирасси

Менхенгладбах: Омлин – Ульрих (Нетц, 70), Эльведи, Итакура, Скалли (Лайнер, 70) – Вайгль (Нойхаус, 83), Райтц (Фукуда, 83) – Плеа, Штегер, Чванчара (Хак, 69) – Кляйндинст