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Бундеслига. Санкт-Паули – Байер 1:1. Гамбург заслуженно берет ничью

Германия

Леверкузен второй тур кряду играет вничью с аустайдером

Бундеслига. Санкт-Паули – Байер 1:1. Гамбург заслуженно берет ничью

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 30-й тур

Гамбург, Миллернтор

Санкт-Паули – Байер 1:1

Голы: Бухалфа 78 – Шик 32

Санкт-Паули: Василь – ван дер Хейден, Валь, Немет – Треу, Смит, Бухалфа (Вагнер, 84), Салиакас – Гилавоги (Афолайян, 90+1), Синани (Саад, 90+1), Меткалф (Вайсхаупт, 59)

Байер: Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба (Буэндиа, 89) – Гримальдо, Джака, Паласиос, Фримпонг (Артур, 89) – Телла (Бонифейс, 89), Виртц – Шик (Адли, 66)

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