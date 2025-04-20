Германия
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Бундеслига. Санкт-Паули – Байер 1:1. Гамбург заслуженно берет ничью
Леверкузен второй тур кряду играет вничью с аустайдером
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 30-й тур
Гамбург, Миллернтор
Санкт-Паули – Байер 1:1
Голы: Бухалфа 78 – Шик 32
Санкт-Паули: Василь – ван дер Хейден, Валь, Немет – Треу, Смит, Бухалфа (Вагнер, 84), Салиакас – Гилавоги (Афолайян, 90+1), Синани (Саад, 90+1), Меткалф (Вайсхаупт, 59)
Байер: Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба (Буэндиа, 89) – Гримальдо, Джака, Паласиос, Фримпонг (Артур, 89) – Телла (Бонифейс, 89), Виртц – Шик (Адли, 66)
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