Огненная концовка первого тайма. Боруссия Д - Боруссия М 3:2. Видео голов и обзор матча

Дортмундская "Боруссия" с трудом переиграла менхенгладбахскую "Боруссию" в 30-м туре чемпионата Германии.

Все свои три гола "шмели" забили в промежутке с 41 до 45+3 минуты.

Благодаря этой победе "Дортмунд" обошел "Гладбах" в турнирной таблице, и вышел на 7-е место.

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Бундеслига. 30-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" – "Боруссия Менхенгладбах" 3:2

Голы: Гирасси 41, Нмеча 44, Свенссон 45+3 – Итакура 24, Штегер 56