Германия
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Огненная концовка первого тайма. Боруссия Д - Боруссия М 3:2. Видео голов и обзор матча
Подопечные Ковача врываются в топ-7
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" с трудом переиграла менхенгладбахскую "Боруссию" в 30-м туре чемпионата Германии.
Все свои три гола "шмели" забили в промежутке с 41 до 45+3 минуты.
Благодаря этой победе "Дортмунд" обошел "Гладбах" в турнирной таблице, и вышел на 7-е место.
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Бундеслига. 30-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия Дортмунд" – "Боруссия Менхенгладбах" 3:2
Голы: Гирасси 41, Нмеча 44, Свенссон 45+3 – Итакура 24, Штегер 56
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