  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Огненная концовка первого тайма. Боруссия Д - Боруссия М 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Огненная концовка первого тайма. Боруссия Д - Боруссия М 3:2. Видео голов и обзор матча

Германия

Подопечные Ковача врываются в топ-7

Огненная концовка первого тайма. Боруссия Д - Боруссия М 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" с трудом переиграла менхенгладбахскую "Боруссию" в 30-м туре чемпионата Германии.

Все свои три гола "шмели" забили в промежутке с 41 до 45+3 минуты.

Благодаря этой победе "Дортмунд" обошел "Гладбах" в турнирной таблице, и вышел на 7-е место.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Бундеслига. 30-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" – "Боруссия Менхенгладбах" 3:2

Голы: Гирасси 41, Нмеча 44, Свенссон 45+3 – Итакура 24, Штегер 56

По теме
yellow-arrow
Ничья в пользу Баварии. Санкт-Паули - Байер 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
yellow-arrow
Бундеслига. Санкт-Паули – Байер 1:1. Гамбург заслуженно берет ничью
Боруссия (Дортмунд) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига обзор
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости