Ничья в пользу Баварии. Санкт-Паули - Байер 1:1. Видео голов и обзор матча

"Санкт-Паули" и "Байер" не выявили победителя в игре 30-го тура Бундеслиги.

На результативный удар Патрика Шика "пираты лиги" ответили голом Карло Бухалфы.

За четыре тура до окончания чемпионата Германии "Байер" отстает от лидера таблицы "Баварии" на восемь очков.

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Бундеслига. 30-й тур

Гамбург, "Миллернтор"

"Санкт-Паули" – "Байер" 1:1

Голы: Бухалфа 78 – Шик 32