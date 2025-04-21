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Ничья в пользу Баварии. Санкт-Паули - Байер 1:1. Видео голов и обзор матча
Обидная осечка "фармацевтов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Санкт-Паули" и "Байер" не выявили победителя в игре 30-го тура Бундеслиги.
На результативный удар Патрика Шика "пираты лиги" ответили голом Карло Бухалфы.
За четыре тура до окончания чемпионата Германии "Байер" отстает от лидера таблицы "Баварии" на восемь очков.
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Бундеслига. 30-й тур
Гамбург, "Миллернтор"
"Санкт-Паули" – "Байер" 1:1
Голы: Бухалфа 78 – Шик 32
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