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Лидер обороны Байера подтвердил информацию в СМИ о том, что он покинет клуб этим летом

Германия

Серьезная потеря для команды Хаби Алонсо

Лидер обороны Байера подтвердил информацию в СМИ о том, что он покинет клуб этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та подтвердил информацию о том, что он покинет команду по завершении этого сезона на правах свободного агента.

"Об этом уже было сказано ранее. В какой-то момент я принял решение не продлевать контракт с клубом. Да, я покину "Байер" и не останусь в клубе на следующий сезон, это однозначно. Руководство тоже знает об этом", — сказал Джонатан Та в интервью для немецкого издания Kicker.

Ранее 29-летнего немецкого защитника связывали с переходом в "Реал" и "Барселону".

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В этом сезоне Джонатан Та провел 45 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Андрей Журба
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