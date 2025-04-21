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Лидер обороны Байера подтвердил информацию в СМИ о том, что он покинет клуб этим летом
Серьезная потеря для команды Хаби Алонсо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та подтвердил информацию о том, что он покинет команду по завершении этого сезона на правах свободного агента.
"Об этом уже было сказано ранее. В какой-то момент я принял решение не продлевать контракт с клубом. Да, я покину "Байер" и не останусь в клубе на следующий сезон, это однозначно. Руководство тоже знает об этом", — сказал Джонатан Та в интервью для немецкого издания Kicker.
Ранее 29-летнего немецкого защитника связывали с переходом в "Реал" и "Барселону".
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В этом сезоне Джонатан Та провел 45 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.
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