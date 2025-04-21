Лидер обороны Байера подтвердил информацию в СМИ о том, что он покинет клуб этим летом

Центральный защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та подтвердил информацию о том, что он покинет команду по завершении этого сезона на правах свободного агента.

"Об этом уже было сказано ранее. В какой-то момент я принял решение не продлевать контракт с клубом. Да, я покину "Байер" и не останусь в клубе на следующий сезон, это однозначно. Руководство тоже знает об этом", — сказал Джонатан Та в интервью для немецкого издания Kicker.

Ранее 29-летнего немецкого защитника связывали с переходом в "Реал" и "Барселону".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джонатан Та провел 45 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.