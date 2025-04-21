Боруссия Дортмунд проявляет интерес к защитнику Барселоны

В этом сезоне "Барселона" имела проблемы с левым защитником, но несмотря на это было решено, что Алекс Валье не будет рассматриваться как вариант на эту позицию. В результате молодого защитника прошлым летом отдали в аренду в "Селтик", откуда он вернулся, а затем сразу перешел в "Комо" на правах еще одного временного соглашения, хотя оно может стать постоянным, поскольку итальянский клуб имеет опцию выкупа.

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Но если эта опция не будет активирована, Валье вернется в "Барселону, но даже в таком случае есть вероятность, что он сразу сменит клуб на постоянной основе. Причина – интерес к Валье со стороны дортмундской "Боруссии", о чем сообщает Mundo Deportivo. Последние недели они следят за прогрессом игрока в "Комо" с намерением осуществить летний трансфер.

В самой "Барселоне" также довольны выступлениями Валье за "Комо", и если он вернется, то будет иметь шансы остаться в первой команде, особенно учитывая то, что каталонцы, вероятно, будут искать нового дублера для Алехандро Бальде.

Добавим, что в этом сезоне Бальде успел отыграть 11 матчей за "Комо" во всех турнирах.