Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария еще не договорилась со своим защитником о продолжении сотрудничества
Будущее Дайера в Баварии остается неопределенным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры между мюнхенской "Баварией" и центральным защитником Эриком Дайером о продлении его контракта все еще продолжаются. Об этом пишет издание Bayern & Germany с посланием на Флориана Плеттенберга.
"Бавария" рассматривает возможность предложить 31-летнему англичанину новое соглашение, а сам игрок изъявляет желание остаться в составе команды.
Тем не менее, окончательное решение относительно будущего Дайера в клубе еще не принято. Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат переговоры, чтобы прийти к согласию.
Добавим, что Эрик в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Премий за победу над Шахтером не будет. Тренер Колоса раскрыл причину
- Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- Ливерпуль склоняется к трансферу звезды Айнтрахта
- Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет