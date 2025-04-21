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Бавария еще не договорилась со своим защитником о продолжении сотрудничества

Германия

Будущее Дайера в Баварии остается неопределенным

Бавария еще не договорилась со своим защитником о продолжении сотрудничества

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Переговоры между мюнхенской "Баварией" и центральным защитником Эриком Дайером о продлении его контракта все еще продолжаются. Об этом пишет издание Bayern & Germany с посланием на Флориана Плеттенберга.

"Бавария" рассматривает возможность предложить 31-летнему англичанину новое соглашение, а сам игрок изъявляет желание остаться в составе команды.

Тем не менее, окончательное решение относительно будущего Дайера в клубе еще не принято. Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат переговоры, чтобы прийти к согласию.

Добавим, что Эрик в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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