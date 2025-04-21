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Бавария хочет продолжить сотрудничество со своим вингером
Клуб не думает продавать Лероя Сане
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" планирует возобновить переговоры с представителями своего правого вингера Лероя Сане относительно продления его контракта.
Руководство "Баварии" решительно настроено на то, чтобы удержать 29-летнего немецкого футболиста в команде. Клуб готов предложить Сане новое соглашение, рассчитанное до 2028 года.
В текущем сезоне на счету спортсмена 11 забитых голов и 5 результативных передач в 41 матче за немецкую команду.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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