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Бавария хочет продолжить сотрудничество со своим вингером

Германия

Клуб не думает продавать Лероя Сане

Бавария хочет продолжить сотрудничество со своим вингером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" планирует возобновить переговоры с представителями своего правого вингера Лероя Сане относительно продления его контракта.

Руководство "Баварии" решительно настроено на то, чтобы удержать 29-летнего немецкого футболиста в команде. Клуб готов предложить Сане новое соглашение, рассчитанное до 2028 года.

В текущем сезоне на счету спортсмена 11 забитых голов и 5 результативных передач в 41 матче за немецкую команду.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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