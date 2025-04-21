Бавария хочет продолжить сотрудничество со своим вингером

"Бавария" планирует возобновить переговоры с представителями своего правого вингера Лероя Сане относительно продления его контракта.

Руководство "Баварии" решительно настроено на то, чтобы удержать 29-летнего немецкого футболиста в команде. Клуб готов предложить Сане новое соглашение, рассчитанное до 2028 года.

В текущем сезоне на счету спортсмена 11 забитых голов и 5 результативных передач в 41 матче за немецкую команду.