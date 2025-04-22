  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В контракте звезды Боруссии Дортмунд прописана клаусула для топ-клубов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В контракте звезды Боруссии Дортмунд прописана клаусула для топ-клубов

Германия

Эксклюзивный пункт

В контракте звезды Боруссии Дортмунд прописана клаусула для топ-клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Sky Germany, в контракте форварда "Боруссии Д" Сэра Гирасси прописана специльная клаусула, которая действует для "Реала", "Барселоны", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси" и "Арсенала".

Но несмотря на ее наличие и сложный сезон "Боруссии", Гирасси пока не думает об уходе. 29-летний нападающий чувствует себя комфортно в Дортмунде. Он очень благодарен клубу, ведь "Боруссия" подписала его прошлым летом, несмотря на проблемы с коленом, поверила в него и сделала одним из самых высокооплачиваемых игроков состава – это сильный жест доверия, который Гирасси очень ценит.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Боруссия" видит в Гирасси одну из центральных фигур будущего. Переход станет актуальным только в том случае, если команда полностью провалится в еврокубковой борьбе, а один из вышеупомянутых топ-клубов серьезно возьмется за трансфер, а сам Гирасси согласится на переход, но пока все свидетельствует о том, что нападающий и в следующем сезоне будет носить черно-желтую футболку.

Добавим, что на счету форварда 29 голов и 8 ассистов в 41 матче за "Боруссию" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Немецкий клуб нацелился на трансфер звезды Боруссии Дортмунд
yellow-arrow
Бавария хочет продолжить сотрудничество со своим вингером
yellow-arrow
Бавария еще не договорилась со своим защитником о продолжении сотрудничества
Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Серу Гирасси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости