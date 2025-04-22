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В контракте звезды Боруссии Дортмунд прописана клаусула для топ-клубов
Эксклюзивный пункт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Sky Germany, в контракте форварда "Боруссии Д" Сэра Гирасси прописана специльная клаусула, которая действует для "Реала", "Барселоны", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси" и "Арсенала".
Но несмотря на ее наличие и сложный сезон "Боруссии", Гирасси пока не думает об уходе. 29-летний нападающий чувствует себя комфортно в Дортмунде. Он очень благодарен клубу, ведь "Боруссия" подписала его прошлым летом, несмотря на проблемы с коленом, поверила в него и сделала одним из самых высокооплачиваемых игроков состава – это сильный жест доверия, который Гирасси очень ценит.
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"Боруссия" видит в Гирасси одну из центральных фигур будущего. Переход станет актуальным только в том случае, если команда полностью провалится в еврокубковой борьбе, а один из вышеупомянутых топ-клубов серьезно возьмется за трансфер, а сам Гирасси согласится на переход, но пока все свидетельствует о том, что нападающий и в следующем сезоне будет носить черно-желтую футболку.
Добавим, что на счету форварда 29 голов и 8 ассистов в 41 матче за "Боруссию" во всех турнирах.
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