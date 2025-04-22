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Немецкий клуб нацелился на трансфер звезды Боруссии Дортмунд

Германия

Может вернуться в родной город

Немецкий клуб нацелился на трансфер звезды Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации Sky Germany, "Вердер" внимательно следит за ситуацией Юлиана Брандта в дортмундской "Боруссии", ведь 28-летний хавбек входит в свой последний год контракта с клубом.

После нестабильного сезона Брандт, как сообщается, может покинуть клуб уже этим летом. Дортмундцы готовы отпустить игрока за соответствующее предложение. Впрочем, главным препятствием для "Вердера" может стать заработная плата футболиста в 8-9 миллионов евро в год, поэтому в случае переезда в Бремен ему придется согласиться на ее снижение.

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Сам Брандт, который родился в Бремене, а его семья до сих пор живет там, еще в январе 2023 года признался в интервью, что не исключает возвращения в Бремен после завершения периода в "Боруссии".

"Я с детства мечтал стать профессионалом и когда-то вернуться в Бремен", – сказал тогда 28-летний хавбек в комментарии Sport1.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 4 гола и 11 ассистов в 41 матче за "Боруссию" во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен) Юлиан Брандт
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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