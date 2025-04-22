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Лидер Баварии рассказал подробности своей травмы крестообразной связки колена

Германия

Травмы – часть спорта 

Лидер Баварии рассказал подробности своей травмы крестообразной связки колена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис вылетел до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, который 24-летний канадец получил в матче Лиги Наций КОНКАКАФ против США (2:1). Недавно он рассказал подробности своей травмы.

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"Меня ударили, моя нога зафиксировалась в газоне, и я подвернул ее. Я схватился за колено от боли, вся нога как будто выключилась, затерпла от колена до лодыжки. Я корчился от боли. Попробовал пошевелить лодыжкой, а она не двигается, связки буквально исчезли. Но адреналин бушевал, поэтому я вернулся на поле и чувствовал себя немного лучше...

Так что я продолжил играть. Был длинный навес после углового и хорошо, что позади был еще один защитник. Если бы я остался 1 на 1 с форвардом - он бы точно выиграл этот забег. Я не мог бежать, не мог двигаться. В голове я думал: "я его догоню", но мое тело отказались. Я сел на газон и сказал себе, что больше не могу. Меня заменили после 12 минут. Это очень обидно, но такова уж игра, на которую мы подписались. Травмы – это часть спорта. Если ты боишься травм, то спорт не для тебя. Я люблю эту игру. И это – ее часть", – сказал Дэвис.

Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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