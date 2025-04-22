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Ключевой игрок Байера может покинуть клуб уже этим летом 

Германия

Неужели в Турцию?

Ключевой игрок Байера может покинуть клуб уже этим летом 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Саша Тавольери, капитан сборной Швейцарии и ключевой элемент команды Хаби Алонсо Гранит Джака может покинуть Леверкузен уже этим летом.

Вероятный переход испанского тренера в "Реал", а также ожидаемый трансфер Флориана Вирца, могут непосредственно повлиять на будущее опытного полузащитника. По информации источников, Джака уже дал понять своему окружению, что серьезно рассматривает возможность смены клуба. Он осознает, что "Байер" ждет сезон перестройки, а клуб не планирует больших инвестиций для компенсации потерь лидеров.

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На 33-м году жизни хавбек видит в потенциальном трансфере еще и финансовую выгоду. Им уже заинтересовался "Галатасарай", который ищет опытного игрока его типа. Немецкий клуб готов отпустить Джаку за символическую сумму как проявление благодарности за его вклад в успехи команды.

Добавим, что в этом сезоне на счету швейцарца 2 гола и 7 ассистов в 46 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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