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Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику РБ Лейпциг
Может покинуть клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sky Germany, этим летом в "РБ Лейпциг" ожидается масштабное обновление состава, и защитник Давид Раум может стать следующим, кто покинет клуб.
На 26-летнего левого защитника обратили внимание клубы английской Премьер-лиги. В его контракте действует клаусула на сумму 35-40 миллионов евро, а действующее соглашение с "Лейпцигом" рассчитано до 2027 года. Если поступит заманчивое предложение из Англии, Раум рассмотрит вариант с переходом, хотя пока он чувствует себя комфортно в команде.
Добавим, что в этом сезоне на счету немца 1 гол и 5 ассистов в 27 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.
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