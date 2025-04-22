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Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику РБ Лейпциг

Германия

Может покинуть клуб 

Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику РБ Лейпциг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Sky Germany, этим летом в "РБ Лейпциг" ожидается масштабное обновление состава, и защитник Давид Раум может стать следующим, кто покинет клуб.

На 26-летнего левого защитника обратили внимание клубы английской Премьер-лиги. В его контракте действует клаусула на сумму 35-40 миллионов евро, а действующее соглашение с "Лейпцигом" рассчитано до 2027 года. Если поступит заманчивое предложение из Англии, Раум рассмотрит вариант с переходом, хотя пока он чувствует себя комфортно в команде.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 1 гол и 5 ассистов в 27 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.

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АПЛ РБ Лейпциг Давид Раум
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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