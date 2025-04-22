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Фиорентина связалась с агентом Мюллера

Германия
Обновлено

Агент игрока пока не предоставил конкретного ответа

Фиорентина связалась с агентом Мюллера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" связалась с агентом звездного полузащитника "Баварии" Томасом Мюллером.

Как пишет Bayern & Germany, агент игрока пока не предоставил конкретного ответа "фиалкам". Отмечается, что представитель футболиста собирает и оценивает предложения от всех заинтересованных клубов.

Мюллер в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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