Фиорентина связалась с агентом Мюллера

"Фиорентина" связалась с агентом звездного полузащитника "Баварии" Томасом Мюллером.

Как пишет Bayern & Germany, агент игрока пока не предоставил конкретного ответа "фиалкам". Отмечается, что представитель футболиста собирает и оценивает предложения от всех заинтересованных клубов.

Мюллер в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов.