Бавария летом может попрощаться со своим защитником летом

Правый защитник "Баварии" Саша Боэ намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Боэ присоединился к "Баварии" в январе 2024 года из турецкого "Галатасарая" за 30 миллионов евро. Однако, его карьера в немецком гранде сложилась не так, как ожидалось. За полтора года в Мюнхене бывший игрок "Ренна" провел лишь 16 матчей в Бундеслиге.

Ожидается, что летом "Бавария" рассмотрит предложения по Боэ.