  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария летом может попрощаться со своим защитником летом

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария летом может попрощаться со своим защитником летом

Германия

Саша Боэ может покинуть немецкий гранд

Бавария летом может попрощаться со своим защитником летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Баварии" Саша Боэ намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Боэ присоединился к "Баварии" в январе 2024 года из турецкого "Галатасарая" за 30 миллионов евро. Однако, его карьера в немецком гранде сложилась не так, как ожидалось. За полтора года в Мюнхене бывший игрок "Ренна" провел лишь 16 матчей в Бундеслиге.

Ожидается, что летом "Бавария" рассмотрит предложения по Боэ.

Читайте также"Дело не в титулах". Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025
По теме
yellow-arrow
Фиорентина связалась с агентом Мюллера
yellow-arrow
"Дело не в титулах". Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025
yellow-arrow
Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику РБ Лейпциг
Бавария (Мюнхен) Саша Боэ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости