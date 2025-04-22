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Бавария летом может попрощаться со своим защитником летом
Саша Боэ может покинуть немецкий гранд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Баварии" Саша Боэ намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
Боэ присоединился к "Баварии" в январе 2024 года из турецкого "Галатасарая" за 30 миллионов евро. Однако, его карьера в немецком гранде сложилась не так, как ожидалось. За полтора года в Мюнхене бывший игрок "Ренна" провел лишь 16 матчей в Бундеслиге.
Ожидается, что летом "Бавария" рассмотрит предложения по Боэ.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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