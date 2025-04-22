Три европейских гранда следят за хавбеком РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" остается непреклонным в своем требовании относительно трансферной стоимости полузащитника Хави Симонса. По информации Флориана Плеттенберга, немецкий клуб рассчитывает получить за 22-летнего нидерландца 80 миллионов евро.

За прогрессом Симонса внимательно следят сразу три европейских гранда: мюнхенская "Бавария", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на активный интерес со стороны топ-клубов, "Лейпциг" пока не получал никаких официальных предложений по трансферу Хави Симонса.

Добавим, что "РБ Лейпциг" выкупил хавбека у "ПСЖ" за 50 млн евро.