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Три европейских гранда следят за хавбеком РБ Лейпциг

Германия

Симонс может сменить клуб

Три европейских гранда следят за хавбеком РБ Лейпциг

Фото: Getty Imавages/Global Images Ukraine

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"РБ Лейпциг" остается непреклонным в своем требовании относительно трансферной стоимости полузащитника Хави Симонса. По информации Флориана Плеттенберга, немецкий клуб рассчитывает получить за 22-летнего нидерландца 80 миллионов евро.

За прогрессом Симонса внимательно следят сразу три европейских гранда: мюнхенская "Бавария", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на активный интерес со стороны топ-клубов, "Лейпциг" пока не получал никаких официальных предложений по трансферу Хави Симонса.

Добавим, что "РБ Лейпциг" выкупил хавбека у "ПСЖ" за 50 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Хави Симонс
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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